Angel Suarez Escalante loodst Groen Wit’62 langs ZVV’56

Lucht geklaard tussen CSV’ers Schefzcyk en Lange

20 oktober CSV Apeldoorn-middenvelder Maikel Lange en trainer Jürgen Schefzcyk zijn na bijna twee weken weer tot elkaar gekomen. Eerstgenoemde was ontevreden over het feit dat hij in bijna alle wedstrijden vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Nadat een eerste gesprek niets opleverde, werd donderdagavond alsnog de lucht geklaard. Lange sluit echter aankomende dinsdag pas weer aan, waardoor hij nog afwezig zal zijn in het cruciale duel met Urk.