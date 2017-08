Apeldoorn Cup: nóg een afhaker

Alexandria heeft de Apeldoornse Voetbalfederatie laten weten dat het zaterdag geen representatief team op de been kan brengen. Er moeten dan teveel spelers werken. AGOVV trok zich terug nadat het in de eerste twee wedstrijden in totaal vijf spelers geblesseerd uit zag vallen. Daardoor heeft het een te krappe selectie om WSV te bestrijden. Volgens de federatie zou AGOVV niet nog een keer tegen WSV willen spelen, omdat de zwartwitten er in hun ontmoeting van maandag over de schreef zouden zijn gegaan. AGOVV-preses Martin Maassen ontkent dat.