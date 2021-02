Apeldoornse voetbalclubs: Geen KNVB-competitie? Dan regelen we onderling iets moois!

Die gaat er komen als de reguliere competitie niet meer kan worden hervat, maar de coronasituatie voetballen in teamverband in de lente en vroege zomer wel weer mogelijk maakt. Hoewel de KNVB nog altijd geen definitieve streep heeft gezet door de competities, lijkt de kans klein dat er nog om de punten gespeeld gaat worden. Al in meerdere steden en regio's zijn inmiddels plannen ontvouwd voor kleinschalige en regionale mini-competities. In Apeldoorn nu dus ook.