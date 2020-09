Apeldoornse zaalvoetbaldriedaagse voor het eerst in de historie afgelast

CORONAEen bittere pil voor de Apeldoornse liefhebbers: De Zaalvoetbaldriedaagse van 2020 in het Zuiderpark is door toedoen van het coronavirus geannuleerd. Het is de eerste keer in de historie van het toernooi dat de driedaagse geen doorgang vindt. Het zou de 37ste editie worden. Volgend jaar vindt de driedaagse sowieso plaats. In traditionele vorm óf met een toernooi dat volledig coronaproof is.

De Zaalvoetbaldriedaagse aan het einde van het jaar is voor de liefhebber hét ‘feestje’ dat met rood omcirkeld staat in de agenda. In de hal van het Zuiderpark komen bijna alle Apeldoornse clubs drie dagen lang samen voor zo’n twaalf uur voetbal per dag. ,,Dit was een moeilijke pil om door te slikken. We hadden weinig tot geen publiek kunnen toelaten en dat is nou juist één van de belangrijkste onderdelen van de driedaagse”, vertelt Bernard de Vries, bestuurslid van het toernooi.

,,We zijn met een corona-ambassadeur van de gemeente Apeldoorn in de zaal van het Zuiderpark geweest. In theorie had het gekund, maar dan moesten we ook het hele programma van het toernooi omgooien, met langere wachttijden. Dat vraagt zo’n brede voorbereiding, dat we hebben besloten om deze editie te annuleren. Bovendien loopt het aantal besmettingen nu weer erg op. We willen geen risico’s nemen.”

De organisatie gaat nu aan de slag voor de editie van volgend jaar. ,,Of die nou in traditionele vorm is of in een coronaproof-decor, in 2021 is er een Zaalvoetbaldriedaagse”, zegt De Vries.