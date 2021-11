Beekbergen speelt vanavond niet, weer corona bij tegenstander De Gazelle

derde klasse Zeewolde loopt onverwacht averij op bij Hoevelaken

Zeewolde is woensdagavond in een inhaalduel in de derde klasse B afgetroefd door een fysiek en fel Hoevelaken. Het winnende doelpunt viel uit een strafschop. Op een moeilijk bespeelbaar veld kwam het voetbal van Zeewolde onvoldoende uit de verf.

17 november