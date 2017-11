Beekbergen ziet duel bijna weer gestaakt worden

Het scheelde niet veel of Beekbergen zag het duel met WWNA (0-6), net als een week eerder tegen Vaassen, vroegtijdig gestaakt worden. Was het tegen Vaassen nog de geblesseerde scheidsrechter Slot, dit keer was het leidsman Van Ginkel die zich niet veilig voelde.