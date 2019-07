Bekende én onbekende gezichten voor de regionale hoofdklassers

El Badey van Futsal Apeldoorn naar Groene Ster

24 juni Youssef el Badey is komend seizoen coach van Groene Ster Vlissingen. In de voorbije competitie was hij trainer bij Futsal Apeldoorn, De fusieclub haalde de play-offs om de landstitel en struikelde in de halve finale over de latere landskampioen Hovocubo.