Bekertoernooi barst los

Komend weekeinde vindt er direct al een aantal interessante duels plaats. Wat te denken van de derby tussen Hierden en FC Horst op zaterdag? Of Robur et Velocitas - AGOVV? Dat duel wordt zondag gespeeld, omdat de zaterdag voor AGOVV in het teken staat van Return of The Legends: om 19.30 uur is het Oud-AGOVV - Oud-Feyenoord op Berg en Bos.