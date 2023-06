Bij hecht Hierden heerst een onoverwinnelijk gevoel: ‘Ik blijf erbij dat wij gaan promoveren’

Derde klasse Randy Berenschot piepjonge basisspe­ler bij KCVO: ‘Zó snel had ik allemaal niet verwacht’

Hij ontwikkelt zich stormachtig en is haast niet meer weg te denken uit de basisequipe van KCVO. Randy Berenschot mag nog in de JO17 spelen, maar doet al maanden mee in het eerste. In gesprek met deze linksback die zich met zijn team veilig speelde in de derde klasse: 1-1. ,,Ik had deze ontwikkeling niet zó snel verwacht.”