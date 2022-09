Bij multicultureel TKA overheerst ondanks verliespartij het optimisme

Bekerlo­ting levert regionale derby’s HHC Hardenberg-PEC Zwolle en Urk-Stap­horst op

De loting voor de eerste ronde in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker heeft twee regionale derby’s opgeleverd. Tweededivisionist HHC Hardenberg ontvangt de profs van PEC Zwolle en derdedivisionist Urk stuit in eigen huis op klassegenoot Staphorst. Go Ahead Eagles speelt thuis tegen Helmond Sport. En DVS’33 uit Ermelo speelt uit tegen Katwijk.

23 september