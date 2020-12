Bij SC Klarenbeek wordt het Van de Hel voor Van Engeland

rondvraag Nu de regionale topama­teurs mogen kiezen, zijn ze groot voorstan­der van een halve competitie

25 november De regionale clubs uit de top van het amateurvoetbal zijn aanhanger van een halve competitie. Dat blijkt uit een rondje in de buurt. Het gros van de hoofdklassers en divisionisten ziet na de coronacrisis meer in wedstrijden tegen alle concurrenten dan een splitsing in regionale poules.