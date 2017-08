Bosz traint mee bij Jong Vitesse

Bosz is een oud-bekende van Vitesse. De zoon van voormalig trainer Peter Bosz speelde tussen 2011 en 2015 voor de Arnhemse club. De 24-jarige middenvelder debuteerde ook voor Vitesse, maar verkaste in 2015 naar Heracles Almelo. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Cambuur, waar zijn contract in de winterstop werd ontbonden.