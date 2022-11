Bryan Beekman sleurt en pingelt Victoria Boys naar de zege en wil het ooit nog eens een stapje hoger proberen

Derde klasse Routinier Nick Obma is nog steeds waardevol in zijn laatste jaar bij Eerbeekse Boys

Eerbeekse Boys is er in eigen huis niet in geslaagd de eerste overwinning van het seizoen te behalen. Sterker nog, in de thuiswedstrijd tegen FC Zutphen liep de thuisploeg bijna de hele wedstrijd achter de feiten aan en door een zeer zwakke slotfase kreeg de ploeg een harde nederlaag te verduren: 0-6.

5 november