Columbia en WSV pakken een puntje, Robur verovert de koppositie en vijf op een rij voor Victoria Boys

Derde klasse ESC wint degradatie­clash met overtuigen­de cijfers en heeft weer uitzicht op handhaving

ESC heeft in de wedstrijd tegen directe degradatieconcurrent Terschuurse Boys de zorgen even van zich af kunnen voetballen. Met twee goals was Donny Mulder een belangrijke pion bij de Elburgers, die de tegenstander met 4-1 afschminkte.