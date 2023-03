Columbia weet weer wat winnen is, KCVO ten onder tegen ‘anti-voetbal’ en verlies voor Groen Wit ‘62

Vierde divisie Levi Tuasela brengt sportpark Orderbos in extase met absolute wereldgoal

,,Hij ging perfect de kruising in. Echt perfect”, glundert Levi Tuasela. Met een pegel van een volley, vanaf een meter of twintig, knalde hij de beslissende 2-2 voor CSV Apeldoorn tegen de touwen. Het was het absolute hoogtepunt van de wedstrijd op sportpark Orderbos tegen nummer drie Genemuiden.