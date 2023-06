CSV Apeldoorn laat zien dat het een fifty-fifty wedstrijd ook kan winnen: ‘Eindelijk valt het onze kant op’

vierde divisie Glas halfvol of halfleeg? CSV Apeldoorn baalt vooral dat het niet meer kan winnen

Op 26 november won CSV Apeldoorn in eigen huis van Berkum. In de 15 duels die volgden konden de roodgelen nog maar één keer na 90 minuten de armen in de lucht gooien voor een driepunter. Ook deze zaterdag lukte het weer niet: de return tegen Berkum eindigt doelpuntloos en dat zorgt vooral bij chagrijn in het Apeldoornse kamp.