CSV Apeldoorn-trainer Jan Kromkamp blijft kritisch, ook al staat zijn ploeg aan kop

,,We hebben goed gevoetbald, zeker tijdens het eerste halfuur. Maar ik heb niet iedereen gefeliciteerd of verteld dat ze goed gespeeld hebben, want ik ben niet tevreden”, steekt Kromkamp van wal. ..Bepaalde passes moeten zuiverder. Soms is het te onnauwkeurig en geven we ballen weg, waardoor de tegenstander kansen kan creëren. Daarnaast moeten we meer doelpunten maken. Als je zoveel kansen creëert, dan moet je meer scoren. Dat blijft nog achterwege. De resultaten zijn tot nu toe redelijk, maar er zijn dus nog stappen te maken.”