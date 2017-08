CSV Apeldoorn wederom de sterkste

De hoogst spelende ploeg van Apeldoorn liet van meet af aan zien aan Columbia dat er voor hen niets te halen viel. Dat het na vijf minuten nog 0-0 stond, was een wonder. Dat het uiteindelijk bij 4-0 bleef was mede te danken aan Leroy de Boer, keeper van de tweedeklasser. Hij speelde een meer dan prima wedstrijd, en stopte de strafschop van Güveli.

Victoria Boys is derde gewonnen bij het voorbereidingstoernooi. In de wedstrijd om de derde en vierde plaats hadden zij strafschoppen nodig om Orderbos te verslaan. Na negentig minuten stond het immers 2-2. Voor Orderbos was het de derde penaltyserie van de week. In de eerste ronde hadden ze het geluk tegen Beekbergen aan hun zijde, maar datzelfde geluk was in de strafschoppenseries tegen Columbia en Victoria Boys verdwenen.