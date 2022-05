De familie Struik blijft het beeld nog wel even bepalen bij ’t Harde

Zijn opa Johan is lid van verdienste en zorgt er al decennia lang voor dat er warm water uit de kraan komt bij de club en het dak niet lekt. Vader Arnold was een grote meneer bij de club, die in de jaren negentig en nul een belangrijke speler was in het team dat tot aan de top van de tweede klasse reikte. En nu is er Luuk, 17 lentes jong pas en deze zaterdag tegen CSV’28 het aanspeelpunt in de aanval.