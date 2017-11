De Harder vertrekt bij Groen Wit’62

Rorije vertrekt na dit seizoen bij Colmschate'33

8 november Hoofdtrainer Toine Rorije heeft besloten Colmschate'33 na dit seizoen te verlaten. De 43-jarige oefenmeester is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen op Sportpark De Achterhoek. De oud-prof van Go Ahead Eagles kwam medio 2016 over van Activia.