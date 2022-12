De tienertoer van ’t Harde wil de derde klasse als laatste halte hebben

Liveblog SV Urk knokt zich naar zege op emotionele middag, DVS blameert zich en HHC en Staphorst pakken drie punten

Op een emotioneel zeer beladen middag heeft SV Urk voor de zoveelste keer dit jaar laten zien dat het mentaal uitstekend in elkaar zit. De ploeg van Gert-Jan Karsten, die van de week zijn zoon verloor, knokte zich op de valreep naar een belangrijke zege op Hoek. Ook HHC Hardenberg en Staphorst trokken de drie fijne punten over de streep, terwijl DVS’33 teleurstellend voor de dag kwam en twee punten liet liggen tegen de hekkensluiter. Dat en nog veel meer kwam er vanmiddag voorbij in het liveblog.

26 november