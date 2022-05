De vrije val van WWNA gaat maar door: ‘Ik weet ook niet waar het aan ligt’

De belangen waren duidelijk. Robur heeft nog een minieme kans op de titel en is daarbij afhankelijk van de nummer één AZC, WWNA vecht tegen deelname aan de nacompetitie om degradatie. Wonder boven wonder zette Wilpshaar - die in de jeugd nog als verdediger en middenvelder speelde, maar tegenwoordig vooral in de aanval actief is - zijn ploeg in eerste instantie op het juiste spoor met zijn 1-0 en 2-1. ,,Ja, we begonnen op zich goed aan de wedstrijd en ik had zelf een prima eerste helft. Ik dacht echt dat het wel eens een mooie middag zou worden, maar helaas kwamen de tegengoals toch te snel.”