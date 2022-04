Derby’s zijn een prooi voor VSCO'61 en SEH, Nunspeet pakt koppositie in eerste klasse

Derde Divisie

VVOG ging na een spectaculair duel op de valreep onderuit tegen GOES: 3-4. Jelle Klap kopte geheel vrijstaand uit een corner de winnende goal binnen. In het spectaculaire doel waren de eerste kansen voor GOES, maar het was Dean van Ooijen die al vallend voor de 1-0 zorgde. Op slag van rust maakte Huib van Hecke gelijk door de bal hard en hoog in het Harderwijkse doel te schieten. De tweede helft volgden de doelpunten elkaar in rap tempo op waarbij GOES het initiatief nam en VVOG wegzakte. Manengela kreeg in de zestien de bal langs Polhoud, waarna invaller Silvio Hage GOES op 2-3 zette. Tussendoor maakte Jeremy de Graaf met zijn individuele kwaliteit twee keer gelijk. Maar de ploeg uit Zeeland had uiteindelijk het laatste woord en pakte belangrijke punten in de strijd om handhaving.

VVOG - GOES 3-4 (1-1). 26. Dean van Ooijen 1-0, 45+2. Huib van Hecke 1-1, 50. Francis Kabwe Manengela 1-2, 53. Jeremy de Graaf 2-2, 80. Silvio Hage 2-3, 86. De Graaf 3-3, 90. Jelle Klap 3-4.