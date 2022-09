Derbywinst voor Columbia en Owios, Klarenbeek schiet uit zijn slof

Steven van Es krijgt bij CSV Apeldoorn na twee jaar nu echt zijn dik verdiende afscheids­wed­strijd

Het feit dat Steven van Es zaterdagmiddag na twee jaar in het blauw van AGOVV, eindelijk aan zijn afscheidswedstrijd begon in het rood-geel van CSV Apeldoorn, deed hem naar eigen zeggen niet zoveel. Het feit dat er 22 oud-ploeggenoten waren komen opdraven echter des te meer. Die speelden om zijn afscheid op te luisteren een verkort potje tussen Oud- en Jong-CSV waarbij bleek dat de ‘oudjes’ elkaar nog best wisten te vinden.

