Derbywinst voor Columbia en Owios, Noord Veluwe Boys incasseert 12 treffers

Terugge­keer­de Jonker laat zich direct gelden bij CSV Apeldoorn: ‘Wie weet een goede middenmo­ter’

Jeremy Jonker is terug bij CSV Apeldoorn en dat is te merken ook. De voetballende centrale verdediger maakte afgelopen week veel indruk bij de Apeldoorners. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij tijdens de onverdiende 0-1 oefenzege bij HSC’21 in Haaksbergen de absolute uitblinker was.

7 augustus