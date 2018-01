DESZ wint Fair Play Bokaal

CSV Apeldoorn de sterkste bij zaal­voet­bal­drie­daag­se

30 december De 34e editie van de Columbia Veeneman zaalvoetbaldriedaagse is gewonnen door CSV Apeldoorn. De hoogst spelende amateurclub van de regio Apeldoorn won in de finale met 2-1 van WSV. Robur et Velocitas werd derde.