Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van het amateurvoetbal in Apeldoorn en omstreken

UPDATE OVERZICHT APELDOORNS VOETBALWat gebeurde er dit weekend allemaal op de voetbalvelden in Apeldoorn en omstreken. Lees het in ons overzicht. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. CSV Apeldoorn recht de rug na de nederlaag van vorige week. Laagvlieger DOS Kampen heeft niets in te brengen in Apeldoorn, CSV wint met 4-1.