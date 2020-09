Dorpsderby is ook strijd tussen broertjes Hendrik (54) en Johan Hulleman (57)

Derde en vierde klasse (za) Apeldoorn Eerbeeks Boys in één seizoen van 7-0 nederlaag naar 1-1 bij Dieren

20 september Eerbeekse Boys is in de derde klasse A begonnen met een verdienstelijke 1-1 uit bij Dieren. Vorig jaar ging de thuiswedstrijd tegen diezelfde tegenstander nog met 0-7 verloren. Trainer Hans uit den Bogaard schetst het verschil. ,,We verdedigden beter, gaven weinig weg. Wel was Dieren beter. In de tweede helft was het echt tegenhouden.”