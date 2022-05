Dramatische slotfase nekt CSV Apeldoorn, VVOG in de problemen, VIOS verrast Oene

Zaterdag

Derde Divisie

VVOG verloor met 3-2 in eigen huis van Harkemase Boys. Tot kort voor tijd stond het nog gelijk, maar Mart Bloeming had het laatste woord voor de Friezen. Speler Pernelly Biya: „We waren constant aan het spelen in een zo’n laag tempo dat ze ons wandelend onder druk konden zetten. Ze bleven maar wachten en wij zijn in hun val getrapt. Als je ze voor rust al kapot had gespeeld en op jacht ging naar de 2-0 was het een andere wedstrijd geworden. Na rust zetten ze wel druk en leidde dat tot veel kansen voor hun. Wij waren toen vrij onrustig aan de bal, het viel een beetje uit elkaar.”

VVOG - Harkemase Boys 2-3 (1-0). 1. Jeremy de Graaf 1-0, 52. Jari Slort 1-1, 64. Jhurey Margarita 1-2, 78. Matthias in ’t Anker 2-2, 88. Mart Bloeming 2-3.