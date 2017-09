Een avond om niet snel te vergeten voor CSV Apeldoorn

'Nog vijf minuten', zal het publiek rond de veertigste minuut hebben gedacht. 'Dan staan we bij rust gewoon nog op 0-0.' Het mocht echter niet zo zijn. Voor rust scoorden de Tilburgers tweemaal, vlak na rust prikten zij er nog twee bij. De feeststemming verdween echter geen moment.

Sterker nog, de grootste euforie moest nog losbarsten. Na ruim een uur spelen bracht spits Sander Krijns met de 1-4 het hele sportpark tot ontploffing. Met een fraaie kopbal maakte hij zijn droomgoal tegen een eredivisieploeg. Een kwartier voor tijd verzorgde hij ook nog eens een assist op Steven van Es. Een avond om nooit te vergeten voor Krijns. ,,Een goal en een assist tegen een eredivisieclub, heerlijk. Het is fantastisch dat je zo'n wedstrijd mag spelen. De sfeer was fantastisch, het publiek was echt helemaal los. Dit was de wedstrijd van mijn leven. Hiervoor zit je op voetbal. Ik had al mijn kaarten weggegeven aan familie en vrienden, ik heb zelfs kaarten bij moeten kopen. Geweldig toch?"

Krijns wist zeker dat de avond van zijn vriendin ook geslaagd was. ,,Ze zei dat ik wat moois moest doen, zodat ik in de samenvatting zou komen. Als ik niet had gescoord, had ik er dus eentje in de laatste minuut doormidden gezaagd, haha", knipoogde Krijns.

Geweldig

Ook trainer Jürgen Schefczyk genoot optimaal van de sfeer. Maar bovenal was hij enorm trots op zijn spelers. ,,De boys hebben het geweldig gedaan. De eerste helft was al goed, we voetbalden ons er af en toe prachtig onderuit. Alleen was de eindpass nog slordig. De tweede helft was geweldig. We moeten ons realiseren dat dit behaalde niveau de lat is. Iedereen heeft gezien waartoe wij in staat zijn."

De trainer liet de poppetjes uiteraard iets anders staan dan normaal, met resultaat. ,,Onze middenvelders Jeremy Jonker en Steven van Es zakten wat in, Maarten Boeve speelde als hoge middenvelder. Jammer dat de twee goals vlak voor rust elkaar snel opvolgden. Maar na de 4-0 stortten we niet in en bleven we gaan. Mijn complimenten."

Willem II verscheen met één Apeldoorner aan de aftrap: Jop van der Linden. De verdediger kwam in het verleden onder meer uit voor Columbia en zag zodoende veel bekenden terug. ,,Ik heb samengespeeld met Joost Krijns en Patrick Jansen, ik ken ze goed en dat maakt het ook leuk. Mijn familie en vrienden waren uiteraard aanwezig, geweldig. Maar het mooiste is de overwinning. Nu hoop ik in de volgende ronde op een thuiswedstrijd tegen een amateurploeg."

Volledig scherm Feest bij CSV Apeldoorn na de doelpunten tegen Willem II. De zege bleef uit, een vervolg in de beker dus ook. Onder: Jop van der Linden, terug in Apeldoorn. © W Vzoeren