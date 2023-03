Een polletje en heel veel onverzettelijkheid brengt WHC weer terug op de koppositie

Stoppen bij SV Epe? Ook na de vierde zware knieblessu­re twijfelt Koen (29): ‘Ben toch een beetje eigenwijs’

Al sinds zijn 4de speelt hij in het blauw-wit van SV Epe, twaalf seizoenen in het eerste elftal. Honderd goals maakte hij voor die club. Het was een periode met hoogte- en dieptepunten voor Koen Logen (29). Nu zit de aanvaller met zijn zoveelste knieblessure, hoe gaat hij hier mee om?