Eén telefoontje van Joey Bosz was genoeg voor terugkeer naar ‘zijn’ AGOVV

SPELERSCARROUSEL NSC legt drie steunpila­ren langer vast: Cornelisz, Velagic en Troost

27 januari Voetbalclub NSC Nijkerk kan ook volgend seizoen beschikken over aanvoerder Yannick Cornelisz (29). De makkelijk scorende spelmaker uit Hoogland – dit seizoen drie treffers in zes duels – voelt zich thuis op sportpark de Burcht, hij gaat zijn zesde seizoen in.