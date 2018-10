Eerste winstpartij van het seizoen voor CSV Apeldoorn, ten koste van Flevo Boys

Dijkhof knalt WHC tegen SDC Putten naar eerste driepunter

20:49 Wat de saaiste 0-0 van de maand dreigt te worden, verandert in blessuretijd in een historische zege van WHC, de eerste na de terugkeer in de hoofdklasse. Mitchel Dijkhof doet het, met een knal in de kruising (1-0).