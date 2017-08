Epe is KCVO de baas in finale

Het niveauverschil tussen tweedeklasser Epe en derdeklasser KCVO was voor rust zichtbaar. De bezoekers hadden een overwicht en voetbalden makkelijker, maar waren niet scherp in de afronding. Alleen Berkhoff trof doel. KCVO moest het hebben van tegenstoten en was daarmee enkele keren dreigend. De grootste kans was voor Rick Beekman. Na rust deed KCVO er een schepje bovenop, in een poging het tij nog te keren, maar de gelijkmaker bleef uit.