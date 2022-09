Gevoelig pak slaag voor zaalvoetballers AGOVV bij start van het seizoen

Eerste zege Sparta Nijkerk en VVOG, CSV Apeldoorn beleeft dramastart, tikken voor Rohda en Heino

In de derde divisie herpakte Sparta Nijkerk zich na de flinke tik die het vorige week van Urk kreeg. Kind van de rekening werd opponent DVS'33. De Ermeloërs hebben na twee speelrondes nog pas één schamel puntje. Csv Apeldoorn zal zich het debuut in de vierde divisie ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. De Apeldoorners konden alleen vlak voor tijd de stand nog een iets dragelijker aanzien geven. In Harderwijk kon VVOG de eerste drie punten van het nieuwe seizoen bijschrijven.

28 augustus