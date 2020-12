‘Gevoelsmens’ Jan Kromkamp nog twee seizoenen langer hoofdtrainer bij CSV Apeldoorn

De 40-jarige Twellonaar neemt de meeste beslissingen op gevoel zegt hij. Kromkamp maakte de eerste maanden van dit seizoen indruk met zijn team in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. Totdat corona alle amateurcompetities stopzette. CSV Apeldoorn speelde vier competitieduels, waarvan er twee werden gewonnen en twee gelijkgespeeld. De Apeldoorners staan derde in de eerste klasse D.

Het bestuur van de Apeldoorners was zo tevreden dat het met Kromkamp verder wilde en de verbintenis met de oud-prof van Go Ahead Eagles, AZ, PSV, Liverpool en Villareal met twee jaar verlengde.

Nooit spijt van de stap

Kromkamp is op sportpark Orderbos bezig met zijn eerste baan als hoofdtrainer en heeft het, ondanks dat de competitie al snel werd stilgelegd, naar zijn zin. ,,Ik ben hier ingestapt terwijl ik de spelersgroep nog niet volledig kende. Maar de groep heeft zich heel snel ontwikkeld en ze zijn naar elkaar toegegroeid. Ik heb nooit spijt gehad van deze stap.”

Hij is erg blij met het vertrouwen dat de club in hem heeft. ,,Er spreekt veel waardering uit het feit dat we met twee jaar hebben verlengd. Ik rijd iedere keer met plezier naar het sportpark. We zijn bezig met een project waarbij we echt iets moois kunnen neerzetten”, zegt de trainer.

Quote Ik rijd iedere keer met plezier naar het sportpark. We zijn bezig met een project waarbij we echt iets moois kunnen neerzetten Jan Kromkamp, Trainer CSV Apeldoorn

,,We hebben al behoorlijke stappen gezet in de eerste maanden. Toch zit er nog veel rek in, waardoor ik de ambitie van de club zeker deel. CSV Apeldoorn hoort in de hoofdklasse. Ondanks het stilleggen van de competitie werken we iedere week hard en hopen we na de winterstop weer te kunnen voetballen en snel het publiek te vermaken.”

Volledig scherm Jan Kromkamp. © Wout van Zoeren

Er is ook geen sprake geweest van contact met andere clubs, een naam als ‘Jan Kromkamp’ zal toch opvallen in de amateur voetbalwereld. ,,Nee, ik ben absoluut niet bezig met derdedivisieclubs of zo. Ik neem beslissingen altijd op gevoel, dat heb ik altijd gedaan. Bij deze club heb ik een prima gevoel en wil ik echt iets neerzetten met zijn allen. Gewoon naar die hoofdklasse. En dan zien we wel verder, daar ben ik nu nog niet mee bezig.”

Gezamenlijk en apart trainen

De spelersgroep van CSV Apeldoorn trainde de afgelopen weken eenmaal per week als groep. ,,Dan was iedereen er en verdeelden we de groep in viertallen. Zo konden we toch heel gericht bezig zijn. Daarnaast had iedereen een programma voor persoonlijke trainingen, conditietrainingen. Iedereen hield elkaar op de hoogte via de groepsapp. Dan zie je dat dit, ondanks de jonge leeftijd, een hele volwassen groep is.”

Het is nog onbekend of het contract van assistent-trainer Jan Michels ook wordt verlengd. ,,Ik heb aangegeven dat ik graag met deze staf door wil, maar ik kan niet voor de andere stafleden spreken.”