Goed voetbal, maar geen punten voor WSV/FSG Academy

WSV was na een 2-0 achterstand nog knap op een 2-3 voorsprong gekomen. In de slotfase werd die marge alsnog weggegeven. Eerder voltrok zich al eenzelfde scenario op bezoek bij Groene Ster in Vlissingen. Ook toen leidde Roest en co in de absolute slotfase, maar stond het uiteindelijk nog met lege handen. ,,We zijn niet slim genoeg. Tijdens een time-out zei ik nog tegen de jongens dat ze niet de vijfde overtreding moesten maken, want dan kregen we een tien-metertrap tegen. Dat gebeurde wel en dan geven we het weg”, zag Roest.