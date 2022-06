Groen Wit’62 komend seizoen voor het laatst actief op zondag

de club keert daarmee in feite terug naar de kern. In 1962 werd de club opgericht als (niet-principiële) zaterdagclub. Na sportieve successen in de jaren negentig, waarin de club zelfs de eerste klasse bereikte, verdween het eerste zaterdagteam en ging de focus op de zondag als speeldag.

Om voor een ‘horizontale’ overstap in aanmerking te komen moet dat voor 1 september bij de KNVB worden gemeld, vandaar dat het besluit nu al is genomen. Als de kampioen van de vierde klasse F er komend seizoen in slaagt zich te handhaven in de derde klasse, mag het dus instromen in de derde klasse op zaterdag.