Sparta-manager Hamstra overleden

De Nijkerker genoot grote bekendheid in de regionale voetbalwereld. De sportambtenaar van de gemeente Putten speelde niet alleen jaren in het eerste van Sparta, maar was ook als trainer actief. Hamstra diende onder meer Zeewolde, Veensche Boys en Spakenburg. Sinds medio 2011 was hij technisch manager op Sportpark de Ebbenhort. Daar wordt zaterdagmiddag voor het duel met Purmersteijn (aanvang 17.00 uur) een minuut stilte in acht genomen.