Hattem krijgt versterking uit China voor cruciaal nacompetitieduel

Ketser Brum­men-doel­man Plant brengt Albatross verder

10 juni Albatross heeft ten koste van Brummen de finale van de nacompetitie bereikt. In Ugchelen boog de thuisploeg een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. Het winnende doelpunt viel in de laatste minuut, nadat Brummen-doelman Plant de bal losliet.