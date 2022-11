Hatto Heim en Hierden komen beiden uit een andere realiteit: ‘Maar bij vlagen doen we echt aardig mee’

vierde klasse 't Harde krijgt oorwassing tegen Apeldoorn­se Boys: ‘We zijn afgemaakt in de omschake­ling’

‘t Harde is er zaterdag niet in geslaagd om de vierde overwinning van het seizoen te boeken. Nummer 2 Apeldoornse Boys kwam op bezoek en was met 1-5 veel te sterk voor de ploeg van René van ‘t Goor: „We zijn afgemaakt in de omschakeling.”

6 november