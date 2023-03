Hatto Heim hard onderuit tegen AGOVV, ESC en DSV’61 vermaken het publiek niet

vierde klasse Korte mouwen staan symbool voor strijdend WZC dat zichzelf beloont met periodeti­tel

Het is een graadje of zes, zaterdagmiddag iets na vijven. De zon gaat langzaam onder, bepaald geen zomers weer. Toch besluit Bram Roskam zijn lichtblauwe thermoshirt uit te doen en in korte mouwtjes verder te spelen. Het is die mentaliteit die WZC Wapenveld op bezoek bij VEVO in Veessen de winst (0-2) en de tweede periodetitel oplevert.