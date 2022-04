Heerde pijnlijk onderuit tegen buurman SEH; aanvaller draagt doelpunt op aan overleden kameraad

derde divisie Realisme bij wisselval­lig DVS’33, goede wedstrijd geeft geen garanties

DVS’33 is de derde periode goed begonnen met een fraaie 4-0 zege op Hoek. De Ermeloërs staan op doelsaldo zelfs bovenaan, maar Tim van de Berg is realistisch: ,,Nu is het geweldig, maar voor hetzelfde geld is het volgende week dramatisch.’’

10 april