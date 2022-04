Heerde verblijdt de vierde klasse met verzorgd voetbal en veel doelpunten van Dennis Calkhoven

Het verhaal is wel bekend: Heerde verliet vorig jaar het zondagvoetbal en ruilde de tweede klasse noord in voor de zaterdag vierde in oost. Een logische stap voor de vereniging met ook nog eens aantrekkelijke derby’s. Het affiche tegen Harskamp is op voorhand ook veelbelovend. Een duel dat wordt uitgevochten in de top van de competitie, die wil je winnen. Dat lukt, maar vooral de manier waarop maakt indruk. Het was zeker niet perfect, maar het getoonde voetbal zie je niet wekelijks terug op dit niveau en ook in de derde klasse zitten er wel mindere wedstrijden tussen.