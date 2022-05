Heerlijke zondag voor Epe, Columbia is ook volgend seizoen eersteklasser en Robur et Velocitas werkt aan het doelsaldo

ZONDAG

1e klasse E

Columbia heeft zich dankzij een 2-3 overwinning bij BVC veilig gespeeld in de eerste klasse E van het zondagvoetbal. De Apeldoorners speelden een belabberde eerste helft, maar herstelden zich knap in het tweede bedrijf. Edilson José Coelho scoorde tweemaal. Trainer Willem Mulderij: ,,Het mooiste en belangrijkste is dat we ook volgend seizoen weer op dit niveau spelen. Jaren geleden was dit ook het geval, maar werd er gelijk weer gedegradeerd. Hartstikke mooi dus dat we dit met zijn allen gered hebben.”

BVC - Columbia 2-3 (2-1). 18. Sander Arts 1-0, 22. Edilson José Coelho 1-1, 28. Sander Arts 2-1, 55. Boy Nuesink 2-2, 62. Coelho 2-3.