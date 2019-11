HéScheids: DVS’33 uit Ermelo heeft eigen Jack van Gelder

video De zaterdag­avond is veel aantrekke­lij­ker voor de echte voetbalder­by dan de zondag

11:06 Zondagclubs die er voor kiezen om enkele duels op zaterdagavond te spelen. Het komt steeds vaker voor. Is het om meer toeschouwers te trekken, de kantinekas te spekken of de sponsors langer in de watten te kunnen leggen? We polsten enkele clubs die deze stap onlangs maakten en proefden de sfeer bij de stadsderby tussen WSV en Columbia in Apeldoorn.