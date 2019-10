HéScheids: Pupil van de Week van csv Apeldoorn doet een ‘Frenkie’

Eerste klasse CSV’er Krijns draait DOS Kampen de nek om

19 oktober CSV Apeldoorn heeft een zwaarbevochten zege op DOS Kampen geboekt. De 4-1 uitslag doet vermoeden dat het een gemakkelijke middag was, maar niets is minder waar. De laatste twee goals vielen in blessuretijd. Sander Krijns was de grote man.