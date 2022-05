Het zit het geplaagde Columbia opnieuw niet mee

Programma Apeldoorn/Veluwe De weken van de waarheid komen voor steeds meer clubs dichterbij

Langzaam maar zeker komt na een paar heel drukke maanden met een heel vol programma het eind in zicht van veel competities. In lang niet alle sporten worden ook alle wedstrijden gespeeld, maar in het amateurvoetbal wordt voor het eerst sinds 2019 de competitie gelukkig weer volledig uitgespeeld.

29 april