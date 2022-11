Historische bekerwinst CSV Apeldoorn na beroerdste penalty ooit: ‘Wij liepen met Boeve weg’

Akkerbou­wer Van den Brink heeft snel zijn draai gevonden bij Zeewolde: ‘Een stuk of twintig moet ik er zeker kunnen maken’

Het duel tussen Zeewolde en EFC’58 was een duel dat bijna alles in zich had. Vijf doelpunten, spelers die tot of net over het randje van het betamelijke gingen en een scheidsrechter met een haperend uurwerk. Negentig minuten voetbal en elf minuten blessuretijd leverde een 3-2 eindstand op. ,,Je wilt niet teveel over die man in het midden praten, maar hij is wel cruciaal geweest.’’

13 november