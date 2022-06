Historische promotie gloort nog altijd voor jubilerend Oene

tweede klasse WS­V-aanvaller Ifé Oduguwa ziet titel gloren: ‘We raken niet meer uit deze flow’

De titel voor WSV lijkt op komst na de zege van de Apeldoornse tweedeklasser en het puntenverlies van SDOUC. Aanvaller Ifé Oduguwa geniet in elk geval met volle teugen. ,,We hebben zoveel vertrouwen en zitten in zo’n flow, daar raken we niet meer uit, WSV gaat vol voor de titel.” Zondag moest Viod eraan geloven door een goal van Damian Schipper: 1-0.

22 mei